Износ теплосетей в Рубцовске сократился с 50% до 40%

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Уровень износа тепловых сетей в городе Рубцовск в Алтайском крае сократился с 50% до 40%, сообщила Сибирская генерирующая компания итоги проведенных гидравлических испытаний.

Во время испытаний теплосети проверяются на прочность, для этого в трубы под повышенным давлением подается вода. Испытания позволяют выявить слабые участки на трубопроводах и заменить их в последующем.

"За две недели испытаний на трубопроводах отопления было выявлено 41 повреждение. Большая часть из них — на внутриквартальных сетях. При этом общая протяженность коммуникаций составляет порядка 380 километров. В прошлом году в ходе испытаний было обнаружено 48 повреждений", — отмечается в сообщении компании.

Снизить уровень износа тепловых сетей удалось за счет проведенных в прошлом году строительства и модернизации магистральных трубопроводов. В этот период было обновлено порядка 20 километров теплосетей.

Работы по устранению выявленных в ходе прошедших проверок повреждений теплосетей СГК начала с 1 июня. Планируется, что энергетики будут как ремонтировать, так и заменять часть трубопроводов на новые. Объем работ будет уточняться после вскрытия грунта и обследования места повреждения трубопровода специалистами компании.

Компания занимается теплоснабжением Рубцовска на основании аренды части теплового комплекса с августа 2016 года. На текущий момент другие предприятия, отвечающие за теплоснабжение города, находятся в стадии банкротства. Проект по модернизации системы теплоснабжения включает в себя модернизацию Южной тепловой станции, масштабные работы на городских теплосетях и строительство перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС. Инвестиции компании в проект составят около 2 миллиардов рублей.