СГК сократит сроки отключения ГВС в Красноярске до семи суток к 2020 году

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания планирует к 2020 году сократить время отключения горячей воды в Красноярске до 7 суток, сообщает компания.

"По плану срок отключения горячей воды составлял 10 суток, однако нам удалось досрочно завершить работы, чтобы у жителей была вода раньше. Сегодня это составило 9 суток, а к 2020 году мы планируем выйти на плановые 7 суток", — приводятся в сообщении слова директора Красноярской теплотранспортной компании СГК Сергея Иванова.

Плановые работы с отключением горячего водоснабжения на тепловых сетях и теплоэлектростанциях Красноярска в летний период проводятся ежегодно.

Теплосети проверяются на прочность для выявления слабых участков с последующим их устранением. Летняя профилактика позволяет существенно сократить количество технологических нарушений при работе тепловых сетей во время отопительного периода.