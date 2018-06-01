В ТГК-14 рассказали, как можно решить проблему изношенности теплосетей Читы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Решение проблем изношенности теплосетей Читы требует увеличения ежегодных объемов их замены в три раза, сообщает ТГК-14.

Уровень износа теплосетей в зоне ответственности компании превышает 70%. "С каждым годом он увеличивается и для изменения ситуации необходимо увеличить объем работ по замене тепловых сетей до 30 километров в год. На данный момент в тарифе предусмотрено средств на перекладку не более 10 километров в год", — отмечается в сообщении.

Руководство ТГК-14, власти Забайкальского края и города рассматривают различные варианты привлечения инвестиций в систему теплоснабжения Читы. В рамках существующего федерального законодательства, по мнению экспертов, самым оптимальным является вариант перехода на целевую модель рынка теплоснабжения.

"Установление "ценовой зоны" в городе — это долгосрочное планирование тарифа с привлечением реальных инвестиций для того, чтобы привести тепловые сети в порядок, но в то же время защитить потребителей предельным уровнем цены", — отмечается в сообщении.