В Улан-Удэ летом заменят теплосети, отработавшие больше полувека

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В рамках проведения ремонтной программы подготовки теплообъектов к зиме в Улан-Удэ будут заменены теплосети, срок эксплуатации которых превысил полвека, сообщает городская администрация.

"В ходе ремонтных работ будет заменен участок ветхих труб, введенный в эксплуатацию в 1965 году. В этом отопительном сезоне на данном участке произошло несколько крупных аварий", — отмечается в сообщении.

В середине марта минстрой Бурятии обратился в правительство РФ с просьбой выделить республике 1,6 миллиарда рублей на реконструкцию тепломагистралей в Улан-Удэ.

По оценкам министерства, высокий износ теплосетей в городе в ряде случаев не позволяет обеспечить нормативную температуру теплоснабжения, а низкая пропускная способность существующих трубопроводов также не дает возможности подключения новых потребителей и как следствие тормозит развитие инфраструктуры районов Улан-Удэ.