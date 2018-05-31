Число аварий на теплообъектах Вихоревки за зиму снизилось в 6,5 раза

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество аварийных инцидентов на теплообъектах в Вихоревке Иркутской области в отопительном сезоне снизилось в 6,5 раз по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

"В зимний период 2017-2018 годов в городе случилось 28 аварийных инцидентов — в прошлом отопительной сезоне их было 185. Котельная "Водогрейная" по техническим причинам останавливалась девять раз, в прошлом отопительном периоде — 157 раз", — отмечается в сообщении.

Отопительный сезон 2016-2017 годов в Вихоревке был сорван. Одна из котельных, отапливающая часть города, неоднократно останавливала свою работу, из-за чего без тепла оставались десятки многоквартирных домов. Позже за создание ЧС во время отопительного сезона профильный министр области, а также глава города были отправлены в отставку.

Коммунальный комплекс Вихоревки включает в себя пять теплоисточников. В ходе подготовки к зиме 2017-2018 годов была заменена часть водогрейных котлов, проведен ремонт оборудования в трех котельных, отремонтировано два участка теплосетей. Эти работы позволили пройти отопительный сезон в рабочем штатном режиме. На сетях теплоснабжения произошла одна авария, годом ранее их было 16.

Как сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, Вихоревке на замену котла №5 котельной "Водогрейная", а также изношенных участков инженерных сетей выделено из областного бюджета 31,4 миллиона рублей. На подготовку ТЭЦ Байкальска запланировано выделить еще 50 миллионов рублей, и еще 86 миллионов рублей на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции системы теплоснабжения.