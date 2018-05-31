"Русгидро" направит на ремонтную программу в ДФО 13 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Русгидро" в 2018 году намерена направить на финансирование ремонтной программы на Дальнем Востоке 13 миллиардов рублей, сообщает компания. Компания подвела итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 годов.
"На финансирование ремонтной программы в ДФО (Дальневосточном федеральном округе — прим ред.) планируется направить 13 миллиардов рублей", — говорится в сообщении. Энергокомпания в этом году вместе с вводом новых генерирующих мощностей выполнит капитальный и средний ремонт 25 турбоагрегатов общей мощностью 1,58 ГВт, 28 энергетических котлоагрегатов общей паропроизводительностью 6 920 т/ч, 23 генератора общей мощностью 1,89 ГВт, 3,77 тысячи километров электрических сетей 0,4-220 кВ, 54 километра тепловых сетей.
Износ основного генерирующего оборудования энергообъектов Дальнего Востока составляет в среднем 70%. Компания реализует программу ввода новых мощностей для замены изношенного оборудования. В 2018 году планируется пуск Сахалинской ГРЭС-2 электрической мощностью 120 МВт и тепловой 18,2 Гкал/ч и ТЭЦ Восточная во Владивостоке электрической мощностью 139 МВт и тепловой 421 Гкал/ч. В 2019 году "Русгидро" планирует пуск ТЭЦ в городе Советская Гавань электрической мощностью 120 МВт и тепловой 200 Гкал/ч, которая заместит устаревшее оборудование Майской ГРЭС.
"Русгидро" практически полностью обеспечивает энергоснабжение потребителей во всех субъектах ДФО. Активы компании в регионе включают электростанции общей мощностью более 13 ГВт, вырабатывающих более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке. Также "Русгидро" обеспечивает передачу электроэнергии, активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей, и ее сбыт конечному потребителю.