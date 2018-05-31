"Русгидро" направит на ремонтную программу в ДФО 13 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Русгидро" в 2018 году намерена направить на финансирование ремонтной программы на Дальнем Востоке 13 миллиардов рублей, сообщает компания. Компания подвела итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 годов.

"На финансирование ремонтной программы в ДФО (Дальневосточном федеральном округе — прим ред.) планируется направить 13 миллиардов рублей", — говорится в сообщении. Энергокомпания в этом году вместе с вводом новых генерирующих мощностей выполнит капитальный и средний ремонт 25 турбоагрегатов общей мощностью 1,58 ГВт, 28 энергетических котлоагрегатов общей паропроизводительностью 6 920 т/ч, 23 генератора общей мощностью 1,89 ГВт, 3,77 тысячи километров электрических сетей 0,4-220 кВ, 54 километра тепловых сетей.

Износ основного генерирующего оборудования энергообъектов Дальнего Востока составляет в среднем 70%. Компания реализует программу ввода новых мощностей для замены изношенного оборудования. В 2018 году планируется пуск Сахалинской ГРЭС-2 электрической мощностью 120 МВт и тепловой 18,2 Гкал/ч и ТЭЦ Восточная во Владивостоке электрической мощностью 139 МВт и тепловой 421 Гкал/ч. В 2019 году "Русгидро" планирует пуск ТЭЦ в городе Советская Гавань электрической мощностью 120 МВт и тепловой 200 Гкал/ч, которая заместит устаревшее оборудование Майской ГРЭС.

"Русгидро" также отмечает необходимость включения объектов тепловой генерации Дальнего Востока в готовящуюся программу модернизации электроэнергетики. По предварительным оценкам компании, объем модернизируемой или замещаемой мощности на Дальнем Востоке должен составить порядка 1,3 ГВт.

"Русгидро" практически полностью обеспечивает энергоснабжение потребителей во всех субъектах ДФО. Активы компании в регионе включают электростанции общей мощностью более 13 ГВт, вырабатывающих более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке. Также "Русгидро" обеспечивает передачу электроэнергии, активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей, и ее сбыт конечному потребителю.