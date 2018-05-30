В ДГК обеспокоены нарушением сроков испытаний на теплосетях Биробиджана

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в "Русгидро") выразила обеспокоенность в отношении подготовки квартальных тепловых сетей Биробиджана со стороны муниципальной теплосетевой компании.

Как поясняют в ДГК, беспокойство вызвал представленный руководству Биробиджанской ТЭЦ график гидравлических испытаний теплосетей от МУП "Городские тепловые сети". Согласно ему, испытания на теплосетях города запланированы на период с мая по август, тогда как по правилам проверка должна проводиться не позднее, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

"Проведение гидравлики на теплотрассах с мая по август не отвечает требованиям…. Есть высокий риск, что выявленные в это время повреждения не удастся исправить к началу нового отопительного периода, это ставит под угрозу надежность теплоснабжения областного центра", — отмечается в сообщении.

Кроме того, графиком ремонта оборудования магистральных тепловых сетей, утвержденным мэром Биробиджана 24 апреля текущего года, определен срок для остановки станции с целью проведения гидравлических испытаний теплосетей в период с 21 по 25 мая 2018 года, отмечают в ДГК.

В связи с поздними сроками проведения гидравлических испытаний компания обратилась в прокуратуру. Ведомство поддержало энергетиков и предписало МУП устранить нарушения.

Прошедший отопительный сезон в Биробиджане выдался проблемным. За сезон произошло несколько аварий на сетях теплоснабжения, из-за которых жители города оставались без теплоснабжения. Руководство областной столицы упрекало энергетиков в плохой подготовке и высокой изношенности Биробиджанской ТЭЦ. В свою очередь ДГК просила не связывать все проблемы теплоснабжения города с ТЭЦ, указывая на некачественную подготовку теплового хозяйства к зиме со стороны "Городских тепловых сетей".