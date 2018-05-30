В Сибири прошедший отопительный сезон стал самым продолжительным за 6 лет

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Прошедший отопительный период в Сибири стал самым продолжительным за последние шесть лет, приводит итоги деятельности за осенне-зимний период Сибирская генерирующая компания.

"По состоянию на 29 мая отопительный сезон завершился во всех регионах присутствия СГК. Этот отопительный период в городах присутствия энергохолдинга стал самым продолжительным за последние 6 лет. В среднем температура самой холодной пятидневки также оказалась самой низкой за последние 6 лет", — отмечается в сообщении.

Из-за низких температур наружного воздуха зимний отопительный период 2017-2018 годов стал аномально долгим для всех регионов присутствия компании. В Красноярском крае он закончился только 29 мая и составил 253 дня. Наиболее продолжительным этот период оказался в Назарове – 260 дней, а также Кемерове и Минусинске – 257 дней соответственно. В сибирских городах дата завершения подачи тепла в дома переносилась несколько раз по решению местных администраций.

В Абакане отопление пришлось запускать повторно, после прекращения его подачи 12 мая. 18 мая в соответствии с постановлением городского власти из-за понижения температуры наружного воздуха поставка тепла в дома была возобновлена. Раньше всех отопительный период закончился в Барнауле и Рубцовске – 10 мая. В Новосибирске СГК завершила подачу отопления потребителям 21 мая.

Продолжительность отопительного сезона внесла коррективы в графики испытаний тепловых сетей и ремонтных программ. Из-за аномально низких весенних температур старт гидравлических испытаний приходилось откладывать. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на всех предприятиях СГК.

В целом компания отмечает, что несмотря на низкие температуры, на всей территории присутствия СГК отопительный сезон прошел благополучно, без аварий и перебоев в поставках тепла.