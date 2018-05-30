Медведев подвел итоги отопительного сезона

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отопительный сезон в России прошел в целом неплохо, но проблема с долгами за коммунальные услуги и электроэнергию является сегодня основной проблемой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В целом отопительный сезон прошел неплохо, однако по его итогам есть основная проблема — это проблема с долгами. И за коммуналку, и за электроэнергию", — сказал Медведев на заседании правительства в среду.

Ранее Медведев отметил необходимость отслеживания ситуации с быстрой ликвидацией аварий на электростанциях и в сетях, особенно в тех регионах России, где отопительный сезон еще продолжается.