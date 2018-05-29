Абонентов двух котельных в Красноярске переведут на энергоснабжение от СГК

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Теплоснабжение жителей Красноярска, получавших тепло и горячую воду от двух старых муниципальных котельных, с 7 июня будет осуществлять Сибирская генерирующая компания, говорится в сообщении ООО "КрасКом", ранее обслуживающего теплообъекты.

Котельные поставляли тепло и горячую жителям микрорайона Зеленая Роща. Срок эксплуатации котельных превысил 50 лет. В процессе работы на старых котельных образовывалось свыше 3 тысяч тонн золошлаковых отходов. Вывод из эксплуатации данных теплообъектов положительно скажется на экологической обстановке города, позволив сократить суммарный выброс вредных веществ в атмосферу более чем на 1,7 тысячи тонн.

За счет изменения схемы теплоснабжения Советского района Красноярска, потребители впредь смогут получать тепло и горячую от тепловой электростанции СГК.

"Будут построены три перемычки на улицах Новгородской, Тельмана, Устиновича и пр. Металлургов. Это позволит нам закольцевать все тепловые сети в Зеленой Роще. После проведения гидравлических испытаний трубопроводов, которые завершатся в 9 часов утра 7 июня, абоненты этих котельных получат горячую воду от тепловой электростанции СГК", — отмечается в сообщении компании.

Процесс перевода потребителей с котельных "КрасКома" на станции СГК в Красноярске был запущен в прошлом году. В апреле 2018 года СГК сообщила о планах инвестировать в модернизацию энергетики Красноярска 54 миллиарда рублей со сроком окупаемости в 15 лет. Данные инвестиции планируется направить в течение 5 лет в модернизацию Красноярской ТЭЦ-1 и расширение ТЭЦ-3. Компания также планирует заместить к 2022 году все котельные "КрасКома", закрыть котельные "КрасТЭК" и перевести их потребителей к 2024 году на свои ТЭЦ. В целом более 100 тысяч красноярцев, с учетом притока и новых потребителей, будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ.