УСТЭК назвала причины снижения уровня повреждаемости теплосетей Тюмени

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК), совместное предприятие "Фортума" и "Корпорации СТС", назвала причины снижения уровня повреждаемости теплосетей Тюмени по итогам прошедшего отопительного сезона.

Как сообщает компания, по сравнению с осенне-зимним периодом 2016-2017 годов количество технологических инцидентов на трубопроводах, центральных тепловых пунктах и котельных уменьшилось на 15%, при том что в 2018 году отопление в домах тюменцев отключили на неделю позже, чем в 2017 году.

"Тепловые сети этой зимой в Тюмени обслуживал единый оператор в лице УСТЭК. Увеличилась эффективность управления имуществом и персоналом. Положительные результаты дало и внедрение на предприятии единой технической политики", — отмечается в сообщении компании.

Сказались и результаты плановых ремонтных работ, проводимых в межотопительный сезон. Так, по оценкам УСТЭК, за счет ранее выполненных реконструкций на четверть снизилась общая повреждаемость в центральных тепловых пунктах.

Министерство энергетики РФ присвоило УСТЭК статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Тюмени в декабре 2017 года. Компания управляет всем теплосетевым комплексом города, магистральными и распределительными сетями. К исполнению обязанностей в полном объеме компания приступила с 1 января.