УСТЭК назвала причины снижения уровня повреждаемости теплосетей Тюмени

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК), совместное предприятие "Фортума" и "Корпорации СТС", назвала причины снижения уровня повреждаемости теплосетей Тюмени по итогам прошедшего отопительного сезона.
"Тепловые сети этой зимой в Тюмени обслуживал единый оператор в лице УСТЭК. Увеличилась эффективность управления имуществом и персоналом. Положительные результаты дало и внедрение на предприятии единой технической политики", — отмечается в сообщении компании.
Сказались и результаты плановых ремонтных работ, проводимых в межотопительный сезон. Так, по оценкам УСТЭК, за счет ранее выполненных реконструкций на четверть снизилась общая повреждаемость в центральных тепловых пунктах.
Министерство энергетики РФ присвоило УСТЭК статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Тюмени в декабре 2017 года. Компания управляет всем теплосетевым комплексом города, магистральными и распределительными сетями. К исполнению обязанностей в полном объеме компания приступила с 1 января.