Иркутский губернатор прокомментировал возможность повышения энерготарифов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Меры поддержки En+, попавшей под санкции США, в частности, повышение для населения Иркутской области тарифов на электроэнергию, тепло и горячую воду, не подходят для региона, и власти совместно с руководством "Русала" и Еn+ еще будут обсуждать социальные последствия происходящего, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Компания En+ (объединяет промышленные активы Олега Дерипаски, в том числе "Евросибэнерго" и 48,1% "Русала") попросила у правительства РФ льготы на энергорынке, написала в понедельник газета "Коммерсант". Речь идет, в частности, о повышении для населения Иркутской области платы за электроэнергию, а также тепло и горячую воду на 1%.

"Мы будем обсуждать эти предложения. Думаю, что они для нас не подходят… Я руководству "Русал" и Еn+ предложил, чтобы мы вместе обсуждали социальные последствия происходящего", – приводятся слова Левченко в сообщении, опубликованном на сайте правительства Иркутской области.

Помимо повышения коммунальных тарифов, компания также попросила избавить "Русал" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей рынка), освободить производителя алюминия от надбавок к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Выгоду даст и переход "Русала" на свободные двусторонние договоры (СДД) с "Русгидро" и "Росэнергоатомом".

По словам Левченко, итоги влияния введенных в отношении En+ санкций США будут подведены в июне, итоговое решение о мерах для исправления санкционной ситуации обсудят в сентябре. Власти рассчитывают найти иные возможности поддержки, вместо предложенных Еn+ мер по увеличению тарифов для населения.

Согласног оценкам En+, из-за санкций выпуск алюминия "Русалом" в 2018 году может сократиться на 30% от бизнес-плана в базовом сценарии и на 50–70% в "самом негативном" (в 2017 году выпущено 3,7 миллиона тонн), причем последний вариант чреват закрытием заводов. Из-за падения экспорта "Русал" прогнозирует "значительное сокращение выручки", рост доли постоянных расходов и цен на сырье поднимет себестоимость на 20–25%, дефицит средств за год ожидается на уровне $1,5 млрд, писал "Коммерсант".