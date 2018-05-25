Хабаровскую ТЭЦ-1 полностью газифицируют в ноябре

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Полная газификация Хабаровской ТЭЦ-1 будет завершена в ноябре, сообщает "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в "Русгидро").

Газификация станции завершится переводом на газ последнего, девятого по счету котлоагрегата ТЭЦ-1, работающего на угле. Угольными останутся лишь котлы первой очереди, построенные в 50-е годы и не подлежащие реконструкции.

Газификация котлоагрегата снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15% (или 1670 тонн в год). Стоимость инвестиционного проекта составит более 220 миллионов рублей.

"Помимо реконструкции, хабаровские энергетики выполнят средний ремонт котлоагрегата…. Ввод оборудования в эксплуатацию планируется в ноябре 2018 года", — отмечается в сообщении.

Газифицированные котлы сохранят возможность работы на угле во время плановых или аварийных отключений подачи газа.

ДГК производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Якутии. За ДГК также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям.