МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Расширенный ремонт электрофильтров на Кемеровской ГРЭС планируется завершить к сентябрю, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Ремонт фильтров будет проведен на двух котлоагрегатах ГРЭС — №12 и 13, что позволит поддерживать проектную эффективность улавливания золы. "Монтажные работы должны завершиться к началу сентября. Замена полей электрофильтров позволит сохранить их эффективность на проектном уровне — 98%", — отмечается в сообщении.

Из-за особенностей ремонтных работ они могут вестись только в сухую и безветренную погоду.

Чтобы поддерживать на необходимом уровне степень очистки дымовых газов от твердых веществ ремонт и замена электрофильтров ведется на Кемеровской ГРЭС поэтапно. В 2017 году расширенный ремонт завершился на электрофильтре котлоагрегата №14. В 2019 году работы по замене полей электрофильтров на котлоагрегатах №12 и 13 продолжатся, также начнутся работы на котлоагрегате №11.

Котлоагрегаты №12 и 13 уже остановлены и выведены в ремонт — для проведения подготовительных работ: демонтажа кровли, извлечения старых электродов, возведения монтажной площадки, изготовления специального стенда-накопителя, на котором будут собираться монтируемые конструкции.