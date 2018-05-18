Энергокомпании предлагают публично обсудить с МЭР законопроект о спецсчетах

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Совет производителей энергии", куда входят крупные тепловые генерирующие компании РФ, предлагает публично обсудить законопроект о спецсчетах для контроля за расходованием тарифной выручки ресурсоснабжающих организаций (РСО), говорится в сообщении организации.

Законопроект министерства подразумевает обязательное перечисление всей выручки, полученной компаниями от регулируемых видов деятельности (электроэнергетика, тепло и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) на специальные счета (один счет в каждой сфере деятельности). Производители энергии предлагают вести обсуждение проекта на площадке Минэкономразвития РФ, которое выступает его разработчиком.

"Предлагается установить запрет на перечисление средств аффилированным лицам, за исключением перечисления дивидендов; предоставление ссуд, займов, кредитов; покупку ценных бумаг; операции, связанные с формированием уставного капитала, паевого фонда других юридических лиц; списание денежных средств на иные банковские счета", — приводятся в сообщении слова директора совета Дмитрия Вологжанина.

Введение предлагаемой системы контроля с помощью спецсчетов приведет к фактическому запрету на самостоятельное управление бизнесом и блокированию текущей операционной и инвестиционной деятельности ресурсоснабжающих организаций, опасаются представители отрасли. Кроме того, действие законопроекта также неизбежно затронет нерегулируемую деятельность, в частности, поставку электроэнергии и мощности на оптовый рынок по свободным, рыночным ценам, а также поставку тепловой энергии по нерегулируемым ценам.