СГК проведет масштабную профилактику теплосетей в Новосибирске

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Гидравлические испытания городских теплосетей на максимальную температуру пройдут в Новосибирске с 23 по 29 мая, они затронут 8 районов города и будут вестись круглосуточно, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Проверке подлежат 270 километров теплотрасс от Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и нескольких котельных. Испытания сетей за счет повышения температуры теплоносителя до 130 градусов проводятся для выявления слабых мест в системе теплоснабжения и качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Это самые масштабные профилактические работы на тепловых сетях Новосибирска за последние годы. Испытания в общей сложности затронут 270 километров теплотрасс города. В технических работах будет задействовано 548 сотрудников. 128 человек будут обеспечивать безопасность при проведении работ", — отмечается в сообщении компании.

Во время испытаний на максимальную температуру основную часть потребителей не будут отключать от водоснабжения.

В феврале СГК приобрела 78% акций АО "Сибирская энергетическая компания". "Сибэко" владело владело шестью тепловыми станциями в Новосибирске, Куйбышеве и Бийске Алтайского края. После приобретения активов бизнес СГК в производстве тепловой и электрической энергии вырос в 1,5 раза. Суммарная установленная электрическая мощность объектов СГК увеличилась на 38%, до 10,9 ГВт, тепловая — на 53%, до 23,9 тысячи Гкал/час.