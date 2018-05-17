Власти призывают публично обсуждать стоимость тепла по методу альткотельной

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Принципы формирования тарифов на теплоэнергию, заложенные в новой модели рынка тепла, предполагают их публичное обсуждение перед принятием, что делает процесс ценообразования максимально прозрачным, открытым и доступным, считает замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Алексей Храпков.

"Вопросы ценообразования становятся максимально открытыми. Например, принятие решения о предельной цене на теплоэнергию по методу альтернативной котельной сопровождается предварительным общественным обсуждением. Кто-то хотя бы раз слышал, чтобы цены (до реформы и нового закона – ред.) публично обсуждались перед их решением?" — заметил он в ходе выступления на "круглом столе" газеты "Ведомости", посвященном вопросам внедрения новой модели рынка тепла.

По словам представителя Минэнерго, объем инвестиционного потенциала в теплоснабжении не превышает 3% от общей выручки отрасли, то есть фактически находится "в рамках погрешности счета". По последним имеющимся в министерстве статданным, инвестиции в теплоснабжение по итогам 2016 года составили 100 миллиардов рублей, что на 5% выше, чем годом ранее и менее процента (0,9%) от общего объема инвестиций в России.

Компенсация недостающих теплоснабжению инвестиций в подавляющем большинстве случаев перекладывается на плечи бюджетной системы, которая не в состоянии вынести на себе необходимую нагрузку, отметил Храпков. Исходя из смсла реформы, решать вопросы модернизации отрасли предложено частному бизнесу. Однако тот не торопится этого делать, заявляя об отсутствии мотивации, обращают внимание эксперты. Зачем вкладываться в развитие, если по принципу определения тарифа "затраты плюс" полученную прибыль срежут при формировании тарифов на будущий год.

Таким образом, поиск возможных вариантов сотрудничества – это поиск компромисса. Результатом такого компромисса явилась новая модель рынка тепла. Обсуждалась она долго, еще с 2013 года, принята была в 2017 году. В настоящее время обсуждение продолжается уже на уровне принятия нормативно-подзаконных актов, которые призваны сделать новую модель полностью работоспособной.

В поисках компромисса

Новая модель рынка тепла, или как ее еще часто называют "закон об альтернативной котельной", предполагает новый метод тарифообразования на теплоэнергию для потребителей. С одной стороны он должен заинтересовать компании вкладывается в развитие сектора, с другой — обеспечить потребителям качественное, безопасное и надежное теплоснабжение.

Цена на тепло для потребителей в рамках новой модели станет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а по принципу альтернативной котельной. То есть будет задан лишь потолок цены на теплоэнергию — это верхняя планка стоимости одной гигакалории, сформированная исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить котельную самостоятельно.

Решение о внедрении новой модели теплоснабжения является добровольным. По замыслу разработчиков, вводиться она должна после обоюдного согласия всех участников процесса – региональных и местных властей и теплоснабжающей компании. Однако процесс стал пробуксовывать, обращают вниман6ие участники рынка. По мнению представителей бизнеса, из-за того что все рычаги для принятия решений отданы в руки чиновников. Местные власти говорят, что боятся последствий. Есть риски, что цены на тепло для потребителей в регионах, после введения альткотельной, "поскачут" вверх.

Понятные правила

В Минэнерго полагают, что проблемы бизнеса и власти решаемы. Долгосрочность и открытость – два важнейших аспекта новой модели рынка тепла, которые, по мнению Храпкова, помогут решить вызовы, стоящие перед отраслью.

Во-первых, новая модель рынка тепла является долгосрочной, и принципы, заложенные в нее распространяются не на год — два- три. В министерстве обращают внимание на тот факт, что все действия, которые в рамках реализации предложенной модели предлагаются к осуществлению, будут зафиксированы в публичном документе, так называемом "соглашении о реализации новой модели", который будут подписывать единая теплоснабжающая организация и органы местного самоуправления. Далее параметры соглашения должны быть акцептованы высшим должностным лицом субъекта РФ, и последний акцепт при переходе на новую модель осуществляется правительством РФ.

Кроме того, перед реализацией соглашения будет проведено много проверочной работы. Как отмечают в Минэнерго, в соглашении должны быть прописаны все те обязательства, которые в будущем бизнес берет на себя. И он должен не просто их реализовать, а достичь зафиксированных в соглашении параметров системы теплоснабжения, как-то надежность поставок топлива, отсутствие перерывов летнего горячего водоснабжения, снижение аварийности и повреждаемости на объектах теплоснабжения.

"За реализацию параметров, прописанных в соглашении, бизнес будет нести двойную ответственность – гражданско-правовую в виде финансового обеспечения реализации соглашения, и административную — в виде санкций по Кодексу об административных правонарушениях", — заметил Храпков. Таким образом, власть получает гарантии, вытекающие из соответствующего соглашения с бизнесом.

В новом законе также прописана максимально открытая процедура ценообразования на тепло. Прежде чем утвердить тарифы будет полностью раскрыт состав регуляторного решения, проведены общественные обсуждения, все замечания переданы в органы регулирования и рассмотрены. "Такая процедура прописана в новом законе", — уточнили в министерстве.