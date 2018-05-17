Власти призывают публично обсуждать стоимость тепла по методу альткотельной

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Принципы формирования тарифов на теплоэнергию, заложенные в новой модели рынка тепла, предполагают их публичное обсуждение перед принятием, что делает процесс ценообразования максимально прозрачным, открытым и доступным, считает замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Алексей Храпков.
"Вопросы ценообразования становятся максимально открытыми. Например, принятие решения о предельной цене на теплоэнергию по методу альтернативной котельной сопровождается предварительным общественным обсуждением. Кто-то хотя бы раз слышал, чтобы цены (до реформы и нового закона – ред.) публично обсуждались перед их решением?" — заметил он в ходе выступления на "круглом столе" газеты "Ведомости", посвященном вопросам внедрения новой модели рынка тепла.
По словам представителя Минэнерго, объем инвестиционного потенциала в теплоснабжении не превышает 3% от общей выручки отрасли, то есть фактически находится "в рамках погрешности счета". По последним имеющимся в министерстве статданным, инвестиции в теплоснабжение по итогам 2016 года составили 100 миллиардов рублей, что на 5% выше, чем годом ранее и менее процента (0,9%) от общего объема инвестиций в России.
Таким образом, поиск возможных вариантов сотрудничества – это поиск компромисса. Результатом такого компромисса явилась новая модель рынка тепла. Обсуждалась она долго, еще с 2013 года, принята была в 2017 году. В настоящее время обсуждение продолжается уже на уровне принятия нормативно-подзаконных актов, которые призваны сделать новую модель полностью работоспособной.
В поисках компромисса
Новая модель рынка тепла, или как ее еще часто называют "закон об альтернативной котельной", предполагает новый метод тарифообразования на теплоэнергию для потребителей. С одной стороны он должен заинтересовать компании вкладывается в развитие сектора, с другой — обеспечить потребителям качественное, безопасное и надежное теплоснабжение.
Решение о внедрении новой модели теплоснабжения является добровольным. По замыслу разработчиков, вводиться она должна после обоюдного согласия всех участников процесса – региональных и местных властей и теплоснабжающей компании. Однако процесс стал пробуксовывать, обращают вниман6ие участники рынка. По мнению представителей бизнеса, из-за того что все рычаги для принятия решений отданы в руки чиновников. Местные власти говорят, что боятся последствий. Есть риски, что цены на тепло для потребителей в регионах, после введения альткотельной, "поскачут" вверх.
Понятные правила
В Минэнерго полагают, что проблемы бизнеса и власти решаемы. Долгосрочность и открытость – два важнейших аспекта новой модели рынка тепла, которые, по мнению Храпкова, помогут решить вызовы, стоящие перед отраслью.
Кроме того, перед реализацией соглашения будет проведено много проверочной работы. Как отмечают в Минэнерго, в соглашении должны быть прописаны все те обязательства, которые в будущем бизнес берет на себя. И он должен не просто их реализовать, а достичь зафиксированных в соглашении параметров системы теплоснабжения, как-то надежность поставок топлива, отсутствие перерывов летнего горячего водоснабжения, снижение аварийности и повреждаемости на объектах теплоснабжения.
"За реализацию параметров, прописанных в соглашении, бизнес будет нести двойную ответственность – гражданско-правовую в виде финансового обеспечения реализации соглашения, и административную — в виде санкций по Кодексу об административных правонарушениях", — заметил Храпков. Таким образом, власть получает гарантии, вытекающие из соответствующего соглашения с бизнесом.
В новом законе также прописана максимально открытая процедура ценообразования на тепло. Прежде чем утвердить тарифы будет полностью раскрыт состав регуляторного решения, проведены общественные обсуждения, все замечания переданы в органы регулирования и рассмотрены. "Такая процедура прописана в новом законе", — уточнили в министерстве.