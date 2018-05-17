В СГК рассказали о преимуществе ценообразования по принципу альткотельной

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новый принцип ценообразования в тепле по методу альтернативной котельной позволяет теплоснабжающим компаниям грамотно планировать свою инвестиционную и повседневную деятельность, заявил глава Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

Ежегодно местные регулирующие органы формируют тариф для теплоснабжающих компаний на следующий год. Конечный тариф складывается из целого ряда составляющих, что вносит долю непредсказуемости и затрудняет ресурсоснабжающим компаниям планирование своей дальнейшей деятельности.

"Работать и строить свои планы инвестиционные, и даже повседневные, очень тяжело. И нам бы хотелось предсказуемости в муниципалитете. Каждому хочется понимать, что у нас на следующие 10 лет примерно такие-то условия, а еще лучше — точно такие условия", — сказал глава СГК в ходе выступления на круглом столе газеты "Ведомости", посвященном вопросам внедрения новой модели рынка тепла.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2017 года. Одним из ключевых моментов новой модели является тарифообразование на тепло по методу альтернативной котельной. Предполагалось, что закон повысит инвестпривлекательность отрасли для частных инвесторов за счет нового принципа ценообразования, который гарантирует компаниям возврат вложенных инвестиций. Решение о внедрении альткотельной является добровольным и возможно только при согласии всех участников процесса — федеральных и местных властей и компании.

"Альтернативная котельная — это не только способ решать застаревшие проблемы на территории субъекта, но еще и планировать свою деятельность без "штурмовщины", как это делают другие субъекты экономики, которые не "сидят" на тарифе", — отметил Кузнецов.