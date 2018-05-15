Объем ремонта теплосетей в Костроме нужно увеличить вдвое, заявили власти

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти Костромской области просят теплоснабжающие компании увеличить объем ремонта теплосетей в межотопительный период в областной столице как минимум вдвое, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

За прошедший отопительный сезон в Костроме значительно увеличилось количество повреждений на теплосетях. В департаменте ТЭК и ЖКХ Костромской области полагают, что аварии в городе происходят главным образом из-за ненадлежащей организации летних профилактических работ на сетях.

По словам главы городской администрации Виктора Емеца, в 2017 году МУП "Городские сети" выполнило капитальный ремонт 10,5 километра муниципальных тепловых сетей, ТГК-2 — 1,45 километра сетей. В 2018 году предприятия планируют отремонтировать в общей сложности еще 11,5 километра теплосетевого хозяйства.

Власти полагают, что для качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду такого объема ремонтных работ недостаточно. "Мы настаиваем на корректировке инвестиционных программ сетевых организацией с увеличением объемов ремонтных работ минимум в два раза", — приводятся в сообщении слова директора департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области Марка Красильщика.

По мнению главы региона Сергея Ситникова, серьезных работ в теплосетевом хозяйстве давно не ведется. "Нужно честно и откровенно признать, что сегодня городское сетевое хозяйство опирается, прежде всего, на работу прежних поколений. Они сформировали это хозяйство, а сейчас оно только латается, ремонтируется, при этом серьезных работ, связанных с модернизацией и перекладкой, не проводится. Это путь в никуда", — цитирует губернатора пресс-служба.

В областном департаменте госрегулирования цен и тарифов считают, что источники для необходимой модернизации теплосетей у компаний есть, но значительная часть средств, которые можно реально использовать на их модернизацию и перекладку для повышения качества услуг, используется недостаточно эффективно. В частности, ТГК-2 не в полном объеме использует амортизацию на инвестиционные цели, полагают в ведомстве.