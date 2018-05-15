Отпуск тепловой энергии в России снизился на 0,8% в 2017 году

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Тепловые электростанции и котельные в России в 2017 году отпустили 546,21 миллиона Гкал тепловой энергии, что на 0,8% ниже уровня 2016 года, сообщает Минэнерго предварительные данные по итогам прошедшего года.

В общей сложности, с коллекторов ТЭС за 2017 год было отпущено 479,16 миллиона Гкал, с районных котельных — 62,08 миллиона Гкал.

По данным Системного оператора Единой энергосистемы страны (СО ЕЭС), производство электроэнергии в России в целом в 2017 году увеличилось на 0,2%, составив 1,07 триллиона кВт.ч. В ЕЭС оно выросло на 0,5%, до 1,05 триллиона кВт.ч.

Основными видами топлива на российских ТЭС являются газ и уголь. Расхода природного газа в 2017 году, так же как в 2015 и 2016 годы, продолжил увеличиваться. По данным министерства, расход газа в 2017 году составил 192,58 миллиона тонн условного топлива, что на 1,07% выше, чем в 2016 году.

Расход угля в 2017 году сократился на 1,14% по сравнению с предыдущим годом, до 65,74 миллиона тонн условного топлива.