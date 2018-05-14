Проект подключения Черногорска к Абаканской ТЭЦ подготовят к осени

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Рабочий проект по переключению потребителей города Черногорск и поселка Усть-Абакан в Хакасии на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ будет готов к осени, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

"В ближайшие дни энергетики СГК подведут итоги открытого конкурса на проектирование тепломагистрали, которая соединит Черногорск и Усть-Абакан с Абаканской ТЭЦ… Уже к осени специалисты проектной организации должны представить рабочий проект по подключению потребителей тепловой энергии Черногорска к Абаканской ТЭЦ", — отмечается в сообщении.

Помимо подключения Черногорска и Усть-Абакана, планируется также закрыть ряд котельных по пути следования теплотрассы и соединить тепловые сети находящегося в пригороде Черногорска Девятого поселка с тепловыми сетями центральной части города. Проектом также предусмотрена поэтапная реконструкция городских тепловых сетей. Она будет вестись параллельно со строительством тепломагистрали от ТЭЦ.

Ориентировочная стоимость проекта по переводу потребителей на теплоснабжение от ТЭЦ составляет около двух миллиардов рублей. Как отмечают в компании, переключение Черногорска на Абаканскую ТЭЦ может состояться уже в 2020 году.