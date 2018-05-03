Испытания теплосетей во Владивостоке проведут ночью в целях безопасности

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Гидравлические испытания теплосетей во Владивостоке в целях безопасности будут проводить в ночное время, говорится в сообщении регионального правительства.

Во время гидравлических испытаний теплосети проверяются на прочность, для этого в трубы под повышенным давлением подается вода. Испытания позволяют выявить слабые участки на трубопроводах и заменить их в последующем. Чтобы не допустить выхода из строя внутренних систем жилых домов на время испытаний отключается горячее водоснабжение.

"Для безопасности жителей принято решение проводить испытания во Владивостоке в ночное время, когда на улицах города снижается количество пешеходов и транспортных средств", – говорится в сообщении.

Основная часть теплосетей Владивостока была построена более 40 лет назад. На отдельных участках изношенность превышает 85%.

По оценкам Федеральной службы госстатистики по Приморскому краю, потери тепловой энергии по краю составляют свыше 22% от общего количества поданного в сеть тепла, во Владивостоке — 29%.