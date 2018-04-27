Энергетики просят Минэнерго "защитить" их от законопроекта МЭР о спецсчетах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Энергетики просят Минэнерго РФ "защитить" их от законопроекта министерства экономического развития (МЭР) по спецсчетам. С такой просьбой от имени всего энергосообщества обратился к министру энергетики Александру Новаку гендиректор СГК Михаил Кузнецов на прошедшем в пятницу всероссийском совещании по итогам осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

"Мы уже имеем инициативу, как мы ее называем, о спецсчетах. Будучи принятым, этот федеральный закон сделает невозможным нашу работу. Прошу от лица всего нашего сообщества взять на контроль, обратить внимание на законодательную инициативу о спецсчетах… с тем, чтобы не допустить принятия в нынешней ее конфигурации", — сказал он.

Законопроект Минэкономразвития по спецсчетам подразумевает обязательное перечисление всей выручки, полученной компаниями от регулируемых видов деятельности (электроэнергетика, тепло и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) на специальные счета (один счет в каждой сфере деятельности).

В дальнейшем денежные средства со спецсчетов могут быть списаны только после проверки банками и Росфинмониторингом документов, подтверждающих основания их списания.

Министр энергетики обещал уделить внимание вопросу и по возможности поддержать компании.