Энергетики просят Минэнерго "защитить" их от законопроекта МЭР о спецсчетах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Энергетики просят Минэнерго РФ "защитить" их от законопроекта министерства экономического развития (МЭР) по спецсчетам. С такой просьбой от имени всего энергосообщества обратился к министру энергетики Александру Новаку гендиректор СГК Михаил Кузнецов на прошедшем в пятницу всероссийском совещании по итогам осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
Законопроект Минэкономразвития по спецсчетам подразумевает обязательное перечисление всей выручки, полученной компаниями от регулируемых видов деятельности (электроэнергетика, тепло и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) на специальные счета (один счет в каждой сфере деятельности).
В дальнейшем денежные средства со спецсчетов могут быть списаны только после проверки банками и Росфинмониторингом документов, подтверждающих основания их списания.
Министр энергетики обещал уделить внимание вопросу и по возможности поддержать компании.
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