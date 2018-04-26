Энергетики предложили помогать малообеспеченным при росте тарифов на тепло

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Энергетики РФ предлагают изучить возможность увеличения объемов адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан при формировании тарифов на тепло, введя при этом для остального населения "экономически обоснованные" тарифы.
"С точки зрения социальной защиты граждан имеют место быть некие меры, определенные государством. Но если посмотреть на ситуацию по-крупному, то получается, что у нас гражданин, который обеспечен, на самом деле больше потребляет ресурсов — и больше получает защиты. С точки зрения социальной защищенности это как раз несправедливо. У нас в результате льготируются в большей степени граждане богатые. Может быть, нам следует перейти к адресной социальной защите?", — считает советник председателя правления "Интер РАО" Марина Файрушина.
"Давайте, может быть, мы на самом деле тем, у кого есть проблемы с оплатой, с доходами, мы им поможем с оплатой, а для всех остальных граждан — экономически обоснованный тариф для качественного ресурса", — предложила Файрушина.
"Принцип разумности должен быть во всем. Понятно, что бизнес должен зарабатывать деньги… но и понятно, что потребитель не должен быть слишком "забит", в том числе, бременем коммунального платежа, платежа по теплу", — прокомментировала, в свою очередь, заместитель начальника управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Елена Цышевская.
"Да, абсолютно правильно. Даже нам с точки зрения бизнеса, конечно, хотелось бы продавать тепловую энергию богатым и счастливым людям — они увереннее платят. Нам бы очень хотелось, чтобы все население Российской Федерации внезапно разбогатело и потребляло как можно больше тепловой и электрической энергии. Поэтому да, богатые и здоровые потребители для нас — большой приоритет, и нам бы не хотелось их куда-то "загонять", — заключила Косогова.