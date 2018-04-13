КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Новая модель рынка тепла в РФ на деле внедряется очень медленно, есть опасение, что закон может "остаться на бумаге", полагает гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.
"Мы связываем свое будущее, да и всей отрасли (теплоснабжения – ред.) со сформировавшимся сегодня законодательством об альтернативной котельной. Хочется сказать, что закон-то написан, это хорошо, но немаловажна его имплементация. Главное, чтобы он не остался на бумаге, а предпосылки к тому, на самом деле, сейчас имеются", — сказал он в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
По словам Кузнецова, без серьезного административного сопровождения, в том числе и со стороны федеральных органов власти, закон об альтернативной котельной будет внедряться очень медленно.
В настоящий момент у СГК разработаны инвестпроекты для нескольких городов Сибири, работа по которым может начаться уже в следующем году, в случае, если они подадут заявку на переход к новой модели. При этом реальная перспектива у СГК для внедрения этой модели пока есть только в Рубцовске, отметил Кузнецов.
Регионы вправе самостоятельно решать, стоит ли им переходить на новую модель рынка тепла. Одним из главных опасений местных чиновников является угроза существенного роста тарифа на теплоэнергию, а также реальная готовность компании выполнить взятые на себя обязательства.