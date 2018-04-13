ФАС в 2018 году может представить эталонный принцип в теплоснабжении

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает уже в этом году представить эталонный принцип тарифного регулирования в теплоснабжении, сообщил замруководителя ФАС Виталий Королев.

"Эталонный принцип тарифного регулирования позволит существенным образом выравнять картинку в теплоснабжении. Сейчас тарифы могут различаться в десятки раз в разных субъектах РФ. Считаю, что в этом году мы уже представим результаты работы", — сказал он в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме.

Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования.

Предполагается, что переход на новый принцип будет стимулировать организации к реальной экономии средств и повышению эффективности работы. В настоящее время принцип эталонов внедряется в сфере купли-продажи электроэнергии для гарантирующих поставщиков.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.