ФАС в 2018 году может представить эталонный принцип в теплоснабжении

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает уже в этом году представить эталонный принцип тарифного регулирования в теплоснабжении, сообщил замруководителя ФАС Виталий Королев.
Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования.
Предполагается, что переход на новый принцип будет стимулировать организации к реальной экономии средств и повышению эффективности работы. В настоящее время принцип эталонов внедряется в сфере купли-продажи электроэнергии для гарантирующих поставщиков.
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.