Часть жителей Вологды летом могут остаться без горячей воды на месяц

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти Вологды сообщили, что для части жителей города период отключения горячей воды на профилактику может затянуться на месяц.

Ремонтные работы на городских котельных, для проведения которых и необходимы плановые отключения воды, стартуют с середины мая.

"На большинстве котельных перерыв в работе, а значит и горячем водоснабжении, планируется не более двух недель. Но есть ряд микрорайонов, где горячей воды не будет дольше – от 20 до 30 дней. Это связано с более масштабными ремонтными работами, которые в основном планируется проводить на сетях", — отмечается в сообщении департамента городского хозяйства.

Там, где есть техническая возможность, потребителей будут переключать на другие теплоисточники, чтобы они как можно меньше времени оставались без горячей воды.

В летний период в Вологде будут отремонтированы все 44 котельные. Половина из них ведомственные, половина – муниципальные.

Согласно графику, первой на ремонт встанет котельная ТГК-2, там работы начнутся с 14 мая и продлятся три недели. На этот период горячая вода планово будет отключена в домах Южного микрорайона. Со 2 июля отключение ждет Центральный район города. Оно продлится четыре недели. Еще два крупных теплоисточника – Западная котельная и котельная ВОМЗ – встанут на ремонт в начале июня, работы продлятся две недели.