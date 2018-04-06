Отопление в Керчи, Саках и Симферополе начнут отключать со следующей недели

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. "КрымТЭЦ" приступит к завершению отопительного сезона в регионах своего присутствия с 9 апреля, сообщает компания.

"С понедельника, 9 апреля, компания "КрымТЭЦ" приступит к завершению отопительного сезона в регионах своего присутствия — городах Керчи, Саках, Симферополе и Симферопольском районе", — отмечается в сообщении.

В Керчи теплоснабжающая компания начнет поэтапно прекращать подачу теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий в ночь на 9 апреля. Подача тепла в больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы будет прекращена в последнюю очередь.

По решению местных властей, выключать отопление в Саках начнут не ранее 10 апреля.

Администрации Симферополя и Симферопольского района пока не приняли постановлений о прекращении отопительного сезона, но планируется, что подача тепла в жилые дома и объекты здравоохранения, образования и социально-культурной сферы также начнется на следующей неделе.

"КрымТЭЦ" основана в 2003 году на базе тепловой генерации Крыма. Поставляет электроэнергию в энергосистему Крыма, обеспечивает теплом Саки и частично Симферополь и Керчь. Владеет Симферопольской (86 МВт) и Камыш-Бурунской ТЭЦ (30 МВт, Керчь), Сакскими теплосетями (включая Сакскую ТЭЦ мощностью 27,4 МВт). Также "КрымТЭЦ" принадлежат пять котельных в Саках и три в Симферополе.