МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минэнерго РФ может обратиться в правительство с просьбой сдвинуть срок ввода второй очереди крымских ТЭС, чтобы избежать штрафов из-за возможной просрочки ее запуска для входящей в "Ростех" компании "Технопромэкспорт", которая строит эти электростанции, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.
"Может, да, потому что это не по его вине", — ответил Новак на вопрос о том, может ли Минэнерго обратиться в правительство с просьбой перенести сроки ввода второй очереди ТЭС, чтобы "Технопромэкспорт" не платил штраф за просрочку в запуске энергоблоков, если такая будет.
"Технопромэкспорт" строит Балаклавскую ТЭС в Севастополе и Таврическую в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. Инвестиции в проект составляют 71 миллиард рублей. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня. Новак в марте подтвердил президенту Владимиру Путину, что первые блоки запустят по графику, в конце мая.
В 2015 году "Ростех" получил 25 миллиардов рублей бюджетных субсидий на строительство крымских ТЭС. Причем, согласно правилам предоставления субсидий, за каждый день просрочки запуска ТЭС "Ростех" заплатит пени в 2 миллиона рублей. За нарушение других сроков проектирования и строительства госкорпорации установлены пени в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за каждый день просрочки. Таким образом, перенос сроков ввода в эксплуатацию ТЭС позволит "Ростеху" избежать штрафов.