МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Перевод красноярских электростанций с угля на газ может повлечь за собой увеличение тарифа на теплоэнергию для потребителей вдвое, сообщает Сибирская генерирующая компания.

"Газификация ударит по карману потребителей — с переходом на газ придется вдвое поднимать тарифы", — приводятся в материалах компании слова заместителя техдиректора СГК по экологии Константина Кушнира.

7 февраля в ходе визита в Красноярск президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством Красноярского края и представителями крупного бизнеса об улучшению экологической обстановки в городе. По итогам совещания премьер-министру Дмитрию Медведеву было дано поручение до 15 июня 2018 года совместно с властями края и заинтересованными предприятиями разработать комплексный план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.

По расчетам СГК, перевод красноярских электростанций компании с угля на газ полностью не избавит город от выбросов оксидов азота и серы. Также по всему Красноярску потребуется развести множество газопроводов низкого давления, построить газо­распределительные станции. "Затраты только на то, чтобы протянуть магистральный газопровод с запада составят порядка 150 миллиардов рублей. В последнее время называли цифру около 50 миллиардов, но мы сомневаемся в реальности этих оценок", — отмечают в компании.

СГК рассматривает уголь как перспективное топливо. По оценкам компании, экологическая модернизация оборудования угольных станций позволит снизить выбросы в атмосферу на 25%. Одна из реализуемых мер компании по улучшению экологической обстановки в городе — это перевод потребителей частного сектора и мелких котельных, имеющих низкие трубы и недостаточное очистное оборудование, на крупные ТЭЦ.