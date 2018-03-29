Перевод котельной в Хакасии на бурый уголь снизил объем выделяемой золы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перевод котельной одного из сел Хакасии с каменного на бурый уголь позволил в четыре раза снизить количество золы после сжигания топлива, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

Котельная в селе Подсинее является самым крупным теплоисточником населенного пункта. Некогда ведомственная котельная, отапливающая все многоэтажные дома села, больницу, школу, детский сад и более ста частных домов, после банкротства собственника в 2014 году осталась без управления. В канун отопительного сезона 2015 – 2016 годов котельная была передана на обслуживание СГК.

Перевод котельной с каменного на ирша-бородинский бурый уголь марки БР-2, аналогичный тому, что используется на Абаканской ТЭЦ, позволил снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Как отмечают энергетики, нынешней зимой впервые за много лет снег в окрестностях котельной оставался белым.

"Переход котельной на уголь новой марки позволил заметно улучшить состояние окружающей среды в селе Подсинее Алтайского района Хакасии: снизилось содержание сажи в уходящих газах, в четыре раза уменьшилось количество золы после сжигания топлива, при одновременном улучшении качества теплоснабжения потребителей", — отмечается в сообщении.

Бурый уголь отличает низкая зольность (в границах 5-7%), малая влажность, устойчивые характеристики, не изменяющиеся в зависимости от партии поставки. При этом не пришлось модернизировать оборудование: система мокрого золошлакоудаления позволила перейти на уголь другой марки без реконструкции оборудования. Дополнительным бонусом для теплоисточника станет снижение темпов износа оборудования за счет уменьшения абразивной нагрузки за счет той же низкой зольности.

Энергетики подчеркивают, что системы очистки на котельных всегда менее эффективны, чем на теплоэлектростанциях, однако, правильный подбор топлива может оказать влияние и на экологические показатели теплоисточника.