В ДГК рассказали о сроках восстановления теплоснабжения в Биробиджане

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прогноз по восстановлению теплоснабжения Биробиджана энергетики смогут дать позднее, после определения масштабов и характера выявленных повреждений, сообщает Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в "Русгидро").

В связи со шквалистым ветром и последовавшим за этим отключением электроэнергии остановилась работа оборудования Биробиджанской ТЭЦ (главный теплоснабжабщий объект города).

В настоящее время электроснабжение теплоцентрали восстановлено. Однако в процессе запуска оборудования станции были обнаружены сбои в ее работе.

Сейчас энергетики пытаются найти места возможного повреждения участков теплосети.

"После определения мест и масштабов повреждения будут определены сроки их устранения и восстановления нормального режима теплоснабжения города", — отмечается в сообщении.

Биробиджанская ТЭЦ — крупная отопительная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой большую часть жителей столицы Еврейской автономной области на Дальнем Востоке. Станция была введена в эксплуатацию в 1958 году. Из-за неоднократных сбоев в работе оборудования станции в октябре-ноябре отопление в жилых домах и соцобъектах города опускалось ниже нормы. В дополнение к проблемам на ТЭЦ последовала череда аварий на сетях теплоснабжения, из-за которых жители неоднократно оставались без тепла.