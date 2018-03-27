Аварийную теплотрассу в Соликамске летом отремонтируют в первую очередь

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Участок теплосети в Соликамске Пермской области, из-за аварии на которой без тепла остался жилой микрорайон и ряд соцобъектов, в летний период будет отремонтирован в первую очередь, сообщает городская администрация.

Авария на трубопроводе МУП "Теплоэнерго" по проспекту Ленина произошла 27 марта около в 6.30 часов утра. Среди возможных причин ЧП называется гидроудар из-за перепада напряжения электроэнергии на подстанции, а также изношенность коммунальных сетей на данном участке.

"Ситуацию своевременно обнаружили и быстро купировали, несмотря на то, что увидеть порыв было сложно. Данный участок сетей находится в перечне обязательных работ и в летний период будет отремонтирован в первую очередь", — отмечается в сообщении.

На текущий момент поврежденная труба восстановлена. В 12 часов начался пробный запуск горячего водоснабжения.