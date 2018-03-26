МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экс-глава управляющей компании в Нефтекамске, накопившей перед "БашРТС" (входят в "Интер РАО") свыше 13 миллионов рублей долга за тепло и горячую воду, получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает компания.
"Суд признал его виновным по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Растрата чужого имущества", приговорил к трем годам лишения свободы условно и назначил штраф в 200 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.
В 2017 году следствие выявило новые эпизоды нецелевого расходования Саляховым средств – в этот раз на сумму 1,05 миллиона рублей. В марте этого года суд вновь признал виновным бывшего руководителя УК и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей, а также возмещению "БашРТС" 1,05 миллиона рублей непогашенного долга.
Кроме того, сейчас в нефтекамском суде рассматривается дело уже действующего директора УК "Наш Дом" Владимира Бахтиярова. Он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями при расчетах с "БашРТС". С момента его назначения в июле 2016-го долги жилищной организации перед теплоэнергетиками выросли на 34 миллиона рублей и по состоянию на 1 марта 2018 года превысили 45 миллионов рублей.
ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" – крупная региональная теплоснабжающая компания, обеспечивает теплом восемь городов Башкортостана: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель.