Врио гендиректора "Примтеплоэнерго" попросил освободить его от должности

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врио гендиректора краевого теплоснабжающего предприятия "Примтеплоэнерго" Федор Ярошевич попросил главу региона освободить его от занимаемой должности, говорится в сообщении компании.

"Я написал заявление на имя врио губернатора (Андрея Тарасенко — ред.) об освобождении меня от занимаемой должности по состоянию здоровья. Данное решение согласовано. Я решил не участвовать в конкурсе на замещение должности руководителя "Примтеплоэнерго", — приводятся в сообщении слова Ярошевича.

Ярошевич попросил не спекулировать на тему того, что в "Примтеплоэнерго" "происходит какой-то переворот, о том, что коллектив собирает подписи в поддержку тех или иных возможных кандидатов на должность гендиректора". Как отметил Ярошевич в ходе состоявшегося 23 марта, селекторного совещания с директорами всех филиалов предприятия, он продолжает исполнять свои обязанности до принятия решения о назначении нового гендиректора.

По словам Ярошевича, его основной задаче на посту врио гендиректора, было не допустить срыва отопительного сезона. Он считает эту задачу выполненной. Однако в момент своего назначения Ярошевич говорил, что перед ним поставлена задача навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края. В апреле компания намеревалась представить на обсуждение регионального правительства план модернизации системы теплоснабжения Приморья на 2018 год, а также на среднесрочную и долгосрочную перспективу – пять лет и более.

Вопрос о дальнейшем трудоустройстве Ярошевича будет решен позднее, по его словам, он "однозначно останется в Приморском крае".

На должность врио гендиректора "Примтеплоэнерго" Ярошевич был назначен в конце октября 2017 года. Ранее он являлся главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы. Алена Григорьева, которая до прихода Ярошевича была главой "Примтеплоэнерго", обвиняется в превышении должностных полномочий. В середине марта ее освободили из-под домашнего ареста по подписку о невыезде.