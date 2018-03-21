СГК в Новосибирске переведет работу ТЭЦ с каменного угля на бурый

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Сибирская генерирующая компания" не ожидает существенных изменений в экологической обстановке Новосибирска при переводе работы тепловых электростанций города с каменного угля на бурый, сообщил главный эколог– замтехдиректора СГК Константин Кушнир в среду в ходе брифинга по вопросам теплоснабжения Новосибирских ТЭЦ.

В феврале СГК приобрела 78% акций АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"). После сделки СГК объявила о планах использовать на электростанциях Новосибирска бурый уголь компании СУЭК, которой подконтрольна "Сибирская генерирующая компания". Однако жители Новосибирска выразили обеспокоенность перспективой перевода на бурый уголь, поскольку этот вид топлива имеет низкую теплоту сгорания и выделяет больше вредных выбросов в атмосферу.

"Существенных изменений при перспективном переводе ТЭЦ с каменного угля на бурый не произойдет", — полагает Кушнир.

В настоящее время несколько станций Новосибирска — ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ — работают на каменном угле. Бурый уголь Канско-Ачинского бассейна уже давно применяется на Новосибирской ТЭЦ-3. По словам Кушнира, бурый уголь имеет сравнительно лучшие характеристики по содержанию серы и зольности. Содержание серы в этом виде угля в 1,5-2 раза ниже, зольности — в 2-2,5 раза.

В составе "Сибирской энергетической компании" шесть тепловых электростанций в Новосибирске, Куйбышеве и Бийске. Покупка новосибирской энергокомпании позволила СГК расширить географию деятельности и существенно увеличить свою долю на рынках электрической и теплоэнергии.