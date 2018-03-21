МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Сибирская генерирующая компания" не ожидает существенных изменений в экологической обстановке Новосибирска при переводе работы тепловых электростанций города с каменного угля на бурый, сообщил главный эколог– замтехдиректора СГК Константин Кушнир в среду в ходе брифинга по вопросам теплоснабжения Новосибирских ТЭЦ.
"Существенных изменений при перспективном переводе ТЭЦ с каменного угля на бурый не произойдет", — полагает Кушнир.
В настоящее время несколько станций Новосибирска — ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ — работают на каменном угле. Бурый уголь Канско-Ачинского бассейна уже давно применяется на Новосибирской ТЭЦ-3. По словам Кушнира, бурый уголь имеет сравнительно лучшие характеристики по содержанию серы и зольности. Содержание серы в этом виде угля в 1,5-2 раза ниже, зольности — в 2-2,5 раза.
В составе "Сибирской энергетической компании" шесть тепловых электростанций в Новосибирске, Куйбышеве и Бийске. Покупка новосибирской энергокомпании позволила СГК расширить географию деятельности и существенно увеличить свою долю на рынках электрической и теплоэнергии.