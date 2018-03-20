СГК создаст новосибирский филиал для работы в регионе

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Сибирская генерирующая компания" создаст Новосибирский филиал для работы в этом регионе, сообщает СГК.

К такому решению компания пришла после приобретения в феврале 2018 года 78% акций АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"). В настоящий момент происходит интеграция компании в структуру СГК.

"Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа "Сибэко" будут переданы "Сибирской генерирующей компании". Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании", — отмечается в сообщении.

В составе "Сибирской энергетической компании" шесть тепловых электростанций в Новосибирске, Куйбышеве и Бийске. Покупка новосибирской энергокомпании позволила СГК расширить географию деятельности и существенно увеличить свою долю на рынках электрической и теплоэнергии.