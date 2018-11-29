МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники на презентации OK Update представила масштабное обновление своего видеосервиса. Большая часть нововведений станет доступна всем пользователям и авторам до конца этого года.

Сервис "Видео" в веб-версии ОК будет организован по принципу онлайн-кинотеатра: в каталогах фильмов, сериалов и шоу появятся карточки проектов с подробным описанием и списками эпизодов. Благодаря этому пользователям будет проще ориентироваться в профессиональном видеоконтенте в соцсети, а авторы получат заинтересованную аудиторию. Смотреть и находить видео на новой витрине можно будет без регистрации в социальной сети: ОК открыли доступ ко всем разделам в анонимном режиме.

© Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники представили платформу для создателей контента © Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники представили платформу для создателей контента

Для тех, кто создает и публикует видеоконтент, в ОК появится специальная платформа — творческая студия. С помощью нее все создатели видео в соцсети смогут дополнять свой контент интерактивными механиками: голосованиями, викторинами, кликабельными аннотациями.

© Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники представили платформу для создателей контента © Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники представили платформу для создателей контента

ОК также представили новую версию собственного мобильного приложения для прямых трансляций OK Live. Приложение получит новый дизайн и функцию звонка в прямой эфир — для подключения к трансляции одного или двух гостей. С помощью звонков можно подключать к эфиру зрителей или экспертов, вовлекать их в происходящее и делать соавторами трансляции.

Авторы трансляций в ОК смогут получать поддержку от своих зрителей с помощью новой системы донатов, которая будет работать на всех платформах: в веб-версии и приложениях ОК, а также в приложении OK Live. К трансляции можно будет добавить кнопку подарка и тем самым призвать зрителей поддержать автора. Создатели профессиональных трансляций смогут использовать новый сервис для проведения социальных акций и эфиров формата телемарафона.

На OK Update Одноклассники объявили о расширении линейки собственного контента: социальная сеть планирует начать съемки комедийного сериала. Рабочее название ситкома — "Пять с плюсом". Для этого ОК уже привлекли к работе креативную группу, которая разработала сценарий. На роль режиссера сериала приглашен Сергей Сенцов, известный по работе над сериалами "Физрук" (ТНТ), "Гостиница "Россия" (Первый канал), "Французская кулинария" (Россия 1) и других.

"В новой концепции развития видеоплатформы мы делаем ставку на три составляющие: интерактивное взаимодействие со зрителями, расширение линейки собственного контента и возможности монетизации для авторов. Мы видим, что пользователям нравится смотреть профессиональное видео и качественную картинку в онлайне, а прямые трансляции бьют рекорды как по глубине смотрения, так и по аудиторным показателям. При этом самое сильное вовлечение показывает формат серийного профессионального и полупрофессионального контента. Обновление видеоплатформы ОК, которое мы презентовали сегодня, позволит авторам по-новому взаимодействовать с аудиторией, а пользователям — находить в соцсети еще больше интересных качественных видео для себя. В наших планах — стать одной из главных онлайн-площадок в России для дистрибуции и создания профессионального контента", — заявила Марина Краснова, директор по продуктам "Лента", "Видео" и OK Live социальной сети Одноклассники.