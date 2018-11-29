В Госдуме предложили разработать законы об искусственном интеллекте

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать межведомственную комиссию при участии представителей парламента и правительства, а также экспертов для работы над правовым регулированием в части взаимодействия человека с искусственным интеллектом, речь идет о беспилотном транспорте на российских дорогах и робототехнике.
"Необходимо заблаговременно подготовить правовую почву для функционирования искусственного интеллекта на территории Российской Федерации с учетом не только его использования в качестве средства пилотирования автомобиля, а также в перспективе развития робототехники и его выделения в качестве субъекта правоотношений", — говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Депутат пояснил, что правовой вакуум может привести к тому, что невозможно будет определить лицо, которое должно будет при необходимости возмещать причиненный ущерб.
Кроме того, уверен Власов, в быстроразвивающуюся эпоху доминирования информационных технологий государство должно как можно оперативнее подстраивать правовое поле под возникающие изменения.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана.