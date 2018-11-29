В Госдуме предложили разработать законы об искусственном интеллекте

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать межведомственную комиссию при участии представителей парламента и правительства, а также экспертов для работы над правовым регулированием в части взаимодействия человека с искусственным интеллектом, речь идет о беспилотном транспорте на российских дорогах и робототехнике.

Соответствующее письмо Власов направил вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему транспортную отрасль и технологическое развитие в России.

"Необходимо заблаговременно подготовить правовую почву для функционирования искусственного интеллекта на территории Российской Федерации с учетом не только его использования в качестве средства пилотирования автомобиля, а также в перспективе развития робототехники и его выделения в качестве субъекта правоотношений", — говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Депутат пояснил, что правовой вакуум может привести к тому, что невозможно будет определить лицо, которое должно будет при необходимости возмещать причиненный ущерб.

Кроме того, уверен Власов, в быстроразвивающуюся эпоху доминирования информационных технологий государство должно как можно оперативнее подстраивать правовое поле под возникающие изменения.

"Прошу вас рассмотреть возможность организации специальной межведомственной комиссии, включающей членов Федерального собрания РФ, правительства РФ, а также экспертов профильных министерств и ведомств, по решению правовых проблем взаимодействия человеком и искусственным интеллектом", — говорится в письме.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана.