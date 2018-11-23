ВКонтакте обновила сервис мобильных трансляций

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети ВКонтакте теперь могут создавать трансляции прямо из официального мобильного приложения VK для Android и iOS. Также в нём доступна новинка — маски в прямом эфире.
Создать трансляцию может как пользователь, так и сообщество. Для этого нужно открыть вкладку "Прямой эфир" в камере историй или нажать на круглый значок трансляции в форме создания публикации. Автор указывает в настройках, кто сможет следить за трансляцией и комментировать её: например, все пользователи, некоторые друзья или исключительно автор. В дальнейшем мобильные трансляции можно будет опубликовать в разделе "Истории" в ленте новостей: не только сам прямой эфир, но в течение 24 часов — и его запись.
"В будущем мы планируем реализовать возможность размещать в прямых трансляциях ссылки на различные объекты внутри ВКонтакте. Так авторы смогут делиться интересным им контентом и обсуждать его с подписчиками в прямом эфире, а также продавать товары и услуги. Кроме того, мы работаем над новыми инструменты монетизации и продвижения блогеров и стримеров, и в рамках этой задачи готовим доступ к расширенной статистике видео и трансляций для их авторов", — говорит Виталий Григораш, руководитель видеоплатформы ВКонтакте.
Раньше создать трансляцию можно было только в отдельном приложении VK Live и веб-версии.