МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети ВКонтакте теперь могут создавать трансляции прямо из официального мобильного приложения VK для Android и iOS. Также в нём доступна новинка — маски в прямом эфире.

Создать трансляцию может как пользователь, так и сообщество. Для этого нужно открыть вкладку "Прямой эфир" в камере историй или нажать на круглый значок трансляции в форме создания публикации. Автор указывает в настройках, кто сможет следить за трансляцией и комментировать её: например, все пользователи, некоторые друзья или исключительно автор. В дальнейшем мобильные трансляции можно будет опубликовать в разделе "Истории" в ленте новостей: не только сам прямой эфир, но в течение 24 часов — и его запись.

© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" ВКонтакте обновила сервис мобильных трансляций © Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" ВКонтакте обновила сервис мобильных трансляций

О начале прямого эфира пользователи, которым доступна трансляция, узнают благодаря уведомлениям или из ленты новостей. Зрители могут отправлять автору подарки и суперсообщения — за это он получает голоса, которые затем может потратить на покупку стикеров и подарков ВКонтакте. Во время прямого эфира создатель эфира может следить за статистикой: сколько людей смотрят трансляцию прямо сейчас и сколько всего было просмотров, сколько голосов получено, сколько уже длится эфир. После окончания трансляции автор может разместить запись в разделе "Видео" или на стене, а также удалить её.

"В будущем мы планируем реализовать возможность размещать в прямых трансляциях ссылки на различные объекты внутри ВКонтакте. Так авторы смогут делиться интересным им контентом и обсуждать его с подписчиками в прямом эфире, а также продавать товары и услуги. Кроме того, мы работаем над новыми инструменты монетизации и продвижения блогеров и стримеров, и в рамках этой задачи готовим доступ к расширенной статистике видео и трансляций для их авторов", — говорит Виталий Григораш, руководитель видеоплатформы ВКонтакте.

Находить трансляции так же можно в разделе "Трансляции" в меню мобильного приложения для Android и iOS. Там собраны самые популярные прямые эфиры, которые идут в реальном времени. Трансляции разделены на категории, которые облегчают поиск: "Популярные", "Мобильные", "Видеоигры", "Из Вашего города", "Спорт", "Новости", "Музыка", "Хобби".

Раньше создать трансляцию можно было только в отдельном приложении VK Live и веб-версии.