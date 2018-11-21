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Технологии

На Russian Internet Week обсудят актуальные вопросы интернет-отрасли

(обновлено: 08:32 21.11.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевушка рассматривает брошюру с информацией об участниках и выставке в рамках Russian Internet Week. Архивное фотоДевушка рассматривает брошюру с информацией об участниках и выставке в рамках Russian Internet Week. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Форум Russian Internet Week (RIW, Неделя российского интернета), в рамках которого обсудят актуальные вопросы сразу нескольких отраслей высоких технологий: интернет, телеком, медиа, софт и ИТ, пройдет в Москве 21-23 ноября.

Russian Internet Week пройдет 21-23 ноября на ВДНХ
© Оргкомитет RIW2018
Russian Internet Week пройдет 21-23 ноября на ВДНХ
Программа RIW, который пройдет уже в 11 раз, включает более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов по самым актуальным вопросам: продвижение бренда в сети, SMM, фото- и видеоконтент, а также другие digital-тренды, рассказали в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), которая является организатором форума.

В течение трех дней на площадке выступят более 90 спикеров из России и СНГ: от разработчиков до топ-менеджеров, рассказали в РАЭК. "Как бизнес должен использовать интернет? Как повысить свои продажи с помощью социальных сетей? Какими навыками необходимо овладеть, чтобы оставаться ценным специалистом в мире стремительно меняющихся технологий? На эти и многие другие актуальные вопросы ответят опытные эксперты-практики", — сообщили в РАЭК.

Традиционно в ходе RIW будут озвучены эксклюзивные цифры и показатели развития интернет-отрасли по итогам 2018 года, а также даны прогнозы на 2019 год. Директор РАЭК Сергей Плуготаренко и главный аналитик РАЭК Карен Казарян представят доклад "Экономика Рунета/Экосистема цифровой экономики России".

В рамках RIW-2018, в частности, пройдет конференция "Большие данные и приватность в интернете", участники которой обсудят шаги по повышению защищенности данных, которые рядовые пользователи оставляют в интернете; как соцсети, поисковики, почтовые сервисы, операторы связи используют эти данные. Кроме того, участники RIW и спикеры конференции поговорят о законодательных инициативах в области регулирования больших пользовательских данных и возможности отраслевого саморегулирования в этой сфере.

Также пройдет конференция об удаленной работе BuduGuru, участники которой постараются ответить на вопрос "как будет выглядеть работа в ближайшем будущем".

Специально для школьников и учителей организаторы подготовили отдельную программу в павильоне "Умный город" — здесь пройдет двухдневная конференция "Поколение NEXT 2018". Первый день будет ориентирован на молодое поколение; образовательные методики и перспективы digital-технологий для преподавателей запланированы во второй день мероприятия.

Посетителей выставки ждет "Аллея инноваций" — выставка молодых проектов и стартапов.

В RIW-2018 примут участие первые лица и представители профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей, студенты, СМИ. По оценке РАЭК, в этом году в RIW за три дня примут участие более 25 тысяч посетителей: около 5 тысяч интернет-специалистов и около 20 тысяч пользователей цифровых сервисов и технологий.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает мультимедийным партнером RIW 2018.

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