ВКонтакте представила первый эпизод сериала "Моя гениальная подруга"

ВКонтакте и Videomore представили первый эпизод сериала «Моя гениальная подруга» от HBO и Rai

ВКонтакте и Videomore представили первый эпизод сериала «Моя гениальная подруга» от HBO и Rai

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Социальная сеть ВКонтакте совместно с онлайн-сервисом Videomore представили премьеру долгожданного сериала HBO и Rai "Моя гениальная подруга" ("My brilliant friend"). Первый эпизод доступен для пользователей VK бесплатно. Серия опубликована в сообществе онлайн-кинотеатра Videomore. Все остальные серии, так же как и первая, будут доступны на сайте Videomore по подписке.

"Моя гениальная подруга" — экранизация первой части знаменитого "Неаполитанского квартета" Элены Ферранте от исполнительных продюсеров Паоло Соррентино ("Молодой папа") и Дженнифер Шуур ("Ганнибал", "Заложники"). Зритель узнает пронзительную историю жизни двух подруг из бедного послевоенного Неаполя. Зависть, соперничество, ревность, разлука — чего только не суждено перенести их дружбе.

Среди ведущих актёров, актёров второго плана и массовки (кастинг проходил прямо на улицах Неаполя) много новых имён. Юных главных героинь играют Элиза дель Дженио и Людовика Насти. К финалу сезона их сменят актрисы постарше — Маргерите Мадзукко и Гайя Джераче. Впервые сериал представили на 75 Венецианском кинофестивале, где он был встречен овациями и отличными рецензиями как итальянских, так и зарубежных критиков.