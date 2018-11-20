ВКонтакте представила первый эпизод сериала "Моя гениальная подруга"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Социальная сеть ВКонтакте совместно с онлайн-сервисом Videomore представили премьеру долгожданного сериала HBO и Rai "Моя гениальная подруга" ("My brilliant friend"). Первый эпизод доступен для пользователей VK бесплатно. Серия опубликована в сообществе онлайн-кинотеатра Videomore. Все остальные серии, так же как и первая, будут доступны на сайте Videomore по подписке.
"Моя гениальная подруга" — экранизация первой части знаменитого "Неаполитанского квартета" Элены Ферранте от исполнительных продюсеров Паоло Соррентино ("Молодой папа") и Дженнифер Шуур ("Ганнибал", "Заложники"). Зритель узнает пронзительную историю жизни двух подруг из бедного послевоенного Неаполя. Зависть, соперничество, ревность, разлука — чего только не суждено перенести их дружбе.