ФПИ хочет научить роботов синтезировать эмоциональную речь

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) объявил конкурс на лучшую технологию синтеза речи, в том числе эмоциональной, для замены человека-оператора, сообщили РИА Новости в фонде.

"Перспективные технологии автоматического синтеза речи способны заменить человека-оператора при решении прикладных задач в рамках дистанционного обучения, коррекционно-развивающей работы, а также при информировании населения в условиях чрезвычайных ситуаций", — заявил руководитель проекта ФПИ Пётр Хенкин.

По его словам, цель проведения конкурса – выявление лучших отечественных коллективов и создание кооперации для проекта по созданию технологии автоматического синтеза речи произвольного диктора с сохранением характерных речевых особенностей. К участию в конкурсе приглашаются научные коллективы и организации, имеющие компетенции в данной области исследований.

"Конкурс проводится в двух номинациях: "Лучшее решение в области синтеза речи произвольного диктора" и "Лучшее решение в области синтеза эмоциональной речи". Конкурс проводится в два этапа", — уточнили в фонде.

Так, в ходе первого заочного этапа участникам предстоит разработать программное решение, алгоритмы решения конкурсных задач. На втором этапе организаторы проверят воспроизводимость полученных результатов и их соответствие требованиям производительности. С полными условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.