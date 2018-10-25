Конкурс изобретателей "Донская сборка" открылся в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Крупнейший на юге России ежегодный конкурс-смотр изобретателей "Донская сборка" открылся в четверг в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель Донского государственного технического университета, на базе которого проходит мероприятие.

"Тематика этого года – агротехнологии и "умное" сельское хозяйство. Заявки на участие в конкурсе подали более 200 изобретателей из Ростовской области, Томска, Омска, Волгограда, Казани, Тольятти, Сургута, Симферополя", — сказал он. По итогам заочного отбора в конкурсной части будет представлено 77 проектов в номинациях "Студенческая разработка", "Изобретение года", "Юный изобретатель" и "Агротехнология года".

Победители первых двух номинаций получат сертификаты на 250 тысяч рублей, последней – на 300 тысяч рублей. Лучшие в номинации "Юный изобретатель" станут обладателями кубка и ценных призов. Таким образом, общий призовой фонд составит 800 тысяч рублей. Финансирование предусмотрено на разработку полноценного прототипа и возможность использовать для работы мощности промышленного коворкинга "Garaж" ДГТУ.

Выставка изобретений, представленных на конкурсе, будет открыта на протяжении трех дней форума. Посетители смогут не только увидеть разработки, но и поучаствовать в их тестировании. Также будут организованы различные интерактивные площадки для детей и взрослых: Photoshop Battle, киберпоединки, образовательные занятия по практическому программированию и созданию сувениров из дерева.

Также в рамках "Донской сборки" запланирована деловая программа с участием предпринимателей – инноваторов бизнеса, представителей власти, институтов развития, науки, экспертного сообщества и СМИ. Участники форума обсудят проблематику формирования и реализации конкурентных преимуществ региона и компаний в различных сферах экономики.