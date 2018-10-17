МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Социальная сеть ВКонтакте выпустила специальную тёмную тему для мобильного приложения социальной сети. Новинка уже появилась в версии для iOS, а в будущем станет доступна для Android. Обновление поможет пользователям защитить зрение в помещениях без освещения и в тёмное время суток. Для установки тёмной темы нужно выбрать пункт меню "Внешний вид" в настройках приложения.

© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" ВКонтакте запустила тёмную тему в мобильном приложении © Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" ВКонтакте запустила тёмную тему в мобильном приложении

"В стандартной версии приложения используется свыше 200 различных цветов, которые для создания тёмной темы было нужно привести к единой палитре. Мы написали специальный алгоритм — он помог командам разработки и дизайна проанализировать все элементы приложения и подобрать для каждого из них тёмные оттенки с комфортным уровнем контрастности, яркости и насыщенности. Это значительно ускорило работу. Всего для создания тёмной темы мы переработали более 300 экранов и 2000 различных файлов", — говорит Антон Спивак, iOS-разработчик ВКонтакте.

Ранее в этом году ВКонтакте выпустила масштабное обновление VK Messenger для десктопа с тёмной темой.