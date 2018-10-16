Эксперт рассказал, когда Россия, Китай и Индия опередят США по технологиям

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия, Китай и Индия через 5-10 лет могут занять место США в мире технологий, РФ может стать лидером в таких сферах, как агротех (технологии в сельском хозяйстве) кибербезопасность и технологии в фармацевтике, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" советник президента фонда "Сколково", финский предприниматель Пекка Вильякайнен.

"Я думаю, что возможно через 5-10 лет роль США в технологиях отойдет на второй план, а роль Китая, Индии, России вырастет", — сообщил он.

Эксперт отметил, что быть мировым лидером – значит продавать свои продукты тысячам, миллионам иностранцев. "Нельзя стать лидером, продавая свои товары и услуги только в РФ. Быть лидером — это завоевывать сердца финнов, американцев, китайцев и других", — пояснил он.

"Я думаю, что Россия не может быть мировым лидером во всех отраслях. Россия сможет стать лидером в агротехе, кибербезопасности, фармацевтических технологиях. Но я и не думаю, что страна в целом может быть единым лидером в чем-то одном", — добавил Вильякайнен.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".