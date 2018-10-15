Названо самое популярное транспортное приложение у москвичей

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Москвичи скачивают приложение "Парковки Москвы" чаще, чем другие транспортные приложения, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Самым популярным транспортным приложением стали "Парковки Москвы" — его скачали 2,7 миллиона раз. Большинство водителей, которые оставляют автомобили в зоне платной парковки, оплачивают стоянку с помощью мобильного сервиса", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в тройку лидеров также входят приложения "Метро Москвы" (1,5 миллиона скачиваний) и "Аэроэкспресс" (600 тысяч скачиваний). Самыми востребованными услугами в приложении московского метрополитена стали пополнение карты "Тройка и построение маршрута, в "Аэроэкспрессе" — покупка билета.