СМИ сообщили об уязвимости в Mac OS

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.Одним из наиболее уязвимых мест в операционной системе Mac OS являются уже загруженные приложения. К такому выводу пришел эксперт в области разработки приложений Томас Рид, сообщает Virus Bulletin.

Он пояснил, что когда пользователь только загружает какую-то программу, она проверяется системой безопасности. Однако после установки приложение переходит в список проверенных, и хакеры могут получить к нему доступ без проверки подписи кода, поскольку повторные проверки инициируются крайне редко.

Таким образом, бесчисленное число приложений macOS оказываются беззащитными перед взломом, заключил Рид. По его словам, устранить уязвимость могут сами разработчики, добавив в код своих приложений регулярные повторные проверки.