МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники запускает функцию, с помощью которой пользователи и группы смогут дополнять текстовые публикации фоновой картинкой.

При написании текста заметки пользователю или администратору группы автоматически будет предложено выбрать цветной фон, чтобы украсить свою публикацию и сделать ее заметнее в ленте новостей. Фоны доступны для публикаций, содержащих только текст длиной до 120 символов. Заметки с фонами можно создавать в десктопной и мобильной версиях социальной сети. В ближайшее время опубликовать текст с фоновой картинкой можно будет и в приложениях ОК для iOS и Android.

© Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники запускают фоновые картинки для текстовых публикаций © Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники запускают фоновые картинки для текстовых публикаций

Запуск фоновых картинок для текстовых публикаций в Одноклассниках поддержали крупные бренды: Disney, МГТС, Билайн, МТС, Prology, Тинькофф, Тинькофф-Журнал, РОЦИТ и BigPikcha.ru в своих группах представили как бы выглядели посты на фоне созданных ими брендированных картинок.

В прошлом году в соцсети появилась возможность публиковать тексты с цветным фоном и крупным шрифтом. Тогда же ОК запустили новый формат публикаций "Настроения", с помощью которого пользователи могут поделиться с друзьями и подписчиками своим настроением: "Счастлив", "Хочу подарков", "Скучаю", "Праздную" и другими.