Кириенко не верит, что роботы заменят людей в будущем

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Роботы не смогут заменить людей в будущем и лишить их работы, это невозможно; будут появляться новые профессии — более интересные и творческие, это и есть вызов, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он добавил, что появятся "качественно новые специальности", которые "создадут вызов для того, чтобы быть готовым постоянно переучиваться, постоянно рисковать, постоянно двигаться вперёд".
"А риск, что машины вытеснят людей, это ерунда, я в это не верю", — сказал он.