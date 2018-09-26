Кириенко не верит, что роботы заменят людей в будущем

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Роботы не смогут заменить людей в будущем и лишить их работы, это невозможно; будут появляться новые профессии — более интересные и творческие, это и есть вызов, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Я категорически не верю в тезис о том, что люди будут не нужны, и всех заменят машины, это невозможно. У людей появится другие задачи, более интересные, более качественные, более творческие, и с этой точки зрения, это вызов", — сказал Кириенко на открытии второго этапа олимпиады "Я — профессионал".

Он добавил, что появятся "качественно новые специальности", которые "создадут вызов для того, чтобы быть готовым постоянно переучиваться, постоянно рисковать, постоянно двигаться вперёд".

"А риск, что машины вытеснят людей, это ерунда, я в это не верю", — сказал он.